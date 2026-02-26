Режиссер Resident Evil считает "возмутительным" экранизировать игры, не играя в них

Режиссер Resident Evil Пол Андерсон заявил, что «возмущается» подходом своих коллег, которые берутся за экранизации игр, даже не играя в них.





В подкасте Post Games, он признался, что для него важно быть фанатом, чтобы перенести творение с «геймпадов» на большие экраны. Однако режиссер Resident Evil удивляется, когда кто-то делает фильм по игре, но вообще не интересуется ею.

«Знаете, меня всегда шокирует, когда режиссеры дают интервью и говорят: «Ну, я никогда не играл в игру», а при этом снимают фильм по видеоигре. Это же возмутительно! Вы бы взялись экранизировать «Войну и мир» и сказали: «Знаете, я никогда не читал книгу. У меня есть сценарий, этого достаточно, я снял фильм, а книга меня не интересует»?» — подчеркивает Пол Андерсон.

Андерсон считает, что так относиться к игре — это «медвежья услуга» фанатам, которые любят проект и вложили много часов на него. Но он отделяет себя от таких режиссеров и убеждается, чтобы его команда делала так же.

«Я всегда убеждаюсь, что художники-постановщики, с которыми я работаю, играют в игру или смотрят прохождение игры, чтобы они знали, как она выглядит. А оператор-постановщик знал, как движется камера», — объясняет режиссер Resident Evil.

Для примера Андерсон вспомнил собственные фильмы. По его словам, в его картинах узнается игра: как движется камера, персонажи проходят сквозь двери, выстроенные сцены и сама логика передвижения в пространстве. Благодаря этому фанаты видят «встроенную ДНК в фильм, который вы смотрите».





Но геймплей совсем отличается от пассивного сидения в кинотеатре и просмотра. Съемочная команда вынуждена не просто копировать игровой процесс, поскольку игры и кино отличаются эмоциональным воздействием. Он вспомнил фильм Doom, где ближе к финалу камеру перевели в режим шутера от первого лица. Фанатам не понравилось такая идея, потому что игра позволяет самому управлять процессором, а за кино надо просто наблюдать. Поэтому выглядело как игра, но она не давала тех же эмоций.

Источник: PC Gamer