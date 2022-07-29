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MGM потеряла права на франшизу Tomb Raider, вселенную перезапустит другая студия с новой актрисой на роль Лары Крофт

MGM потеряла права на франшизу Tomb Raider, вселенную перезапустит другая студия с новой актрисой на роль Лары Крофт

Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что студия MGM потеряла права на франшизу Tomb Raider / «Расхитительница гробниц». В данный момент за покупку популярной вселенной борются сразу несколько крупных киностудий и стриминговых сервисов, причем победитель со 100% вероятностью перезапустит киносерию с новыми актерами/режиссерами.

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Таким образом сиквел «Расхитительницы гробниц» с Алисией Викандер в роли Лары Крофт окончательно отменен. Он должен был выйти на экраны еще в марте прошлого года, но после нескольких смен режиссеров и затянувшейся подготовки к съемкам был поставлен на паузу.

Первая картина в очередном перезапуске вышла в 2018 году под стандартным для серии названием Tomb Raider / «Расхитительница гробниц» и собрала $275 млн при бюджете $94 млн.

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До этого роль Лары Крофт исполняла Анджелина Джоли, которой повезло сняться сразу в двух фильмах студии Paramount — Lara Croft: Tomb Raider / «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life / «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» (2003).

Из-за покупки киностудии MGM интернет-гигантом Amazon в 2021 году, права на франшизу вернулись к продюсеру Грехему Кингу и его компании GK Films. Последний приобрел их у геймстудии Square Enix в 2011 году и уже в 2013 году заключил соглашение на съемки с MGM.

Источник: The Hollywood Reporter


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