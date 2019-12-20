Micron получила лицензию на поставки микросхем памяти DRAM и NAND компании Huawei





Включение Huawei в чёрный список и вытекающие из этого ограничения значительно подпортили жизнь не только китайскому промышленному гиганту, но и усложнили американским компаниям ведение бизнеса с Huawei. Тем не менее министерство торговли США позволило некоторым компаниям подавать заявки на получение специальных лицензий, чем уже воспользовались более 160 заявителей. В прошлом месяце такую лицензию получила Microsoft, которой разрешили продавать Huawei своё программное обеспечение. Теперь на очереди Micron, которая на днях объявила о том, что уже получила необходимую лицензию и тоже возобновляет продажи своей продукции Huawei.

Huawei, несомненно, всегда была крупным клиентом, который приобретал большое количество оборудования и программных продуктов. После запрета американским компаниям сотрудничать с китайским телекоммуникационным гигантом Micron столкнулась с определёнными трудностями. Компания обнародовала не самый лучший для себя прогноз на второй квартал 2020 финансового года и ожидает увеличения прибыли лишь в третьем квартале следующего года. Между тем, Micron считает, что получение лицензии не окажет существенного влияния на доходы компании в ближайшее время.

Теперь Micron может продавать свои новые продукты Huawei, включая SSD-накопители, модули памяти DRAM, 3D NAND и так далее. Однако в компании отметили, что всё ещё есть некоторые продукты, на которые по-прежнему действует запрет.

Источник: Anandtech