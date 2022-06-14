Microsoft 15 июня окончательно отключит Internet Explorer 11 — это может затронуть около 47% корпоративных ПК с Windows 10

Браузер Internet Explorer 11 доживает последние часы. Ещё в прошлом году была объявлена дата отказа Microsoft от своего устаревшего браузера – 15 июня 2022 года. С завтрашнего дня компания рекомендует всем пользователям переходить на Microsoft Edge. Как оказалось, отказ от IE11 может оказать заметное влияние в корпоративной среде.

Согласно данным исследования Lansweeper, которая провела аудит 9 млн устройств в 33 тыс. организаций, почти половина (47%, если быть точным) корпоративных ПК с Windows 10 «будут» затронуты прекращением использования IE11. Однако следует отметить, что термин «затронуты» в данном случае означает не использование браузера. Речь идёт о доле поддерживаемых версий Windows 10 в корпоративных средах, которая будет затронута в любом сценарии использования, связанном с IE11. Фактически, 47% — это сумма версий Windows 10 21H2 (21,37%), 20H2 (16,87%) и 21H1 (8,06%) в корпоративных средах. Поддержка других версий Windows 10 уже закончилась.

По данным исследования, только на 21% ПК с Windows 10 установлено последнее обновление. При этом версия 2004, выпущенная в мае 2020 года, лидирует с долей 29,67%.

Главный директор по стратегии Lansweeper Роэл Декнейт сказал, что нет ничего удивительного в высокой популярности более старых версий ОС в корпоративном сегменте. Зачастую бизнес может откладывать обновления для обеспечения стабильности работы существующих конфигураций или в связи с другими насущными проблемами. Кроме того, в некоторых случаях пользователи могут просто не знать, на каких версиях ОС они работают, а компании не проводят оценку каждого устройства, которым они владеют. Потому прекращение поддержки IE11 в Windows 10 и может затронуть столь высокую долю систем.

Microsoft прекратит поддержку браузера в два этапа. На первом этапе будет осуществляться перенаправление на Edge каждый раз при попытке прямо или косвенно открыть IE11. Таким образом все приложения, использующие IE11 в качестве браузера по умолчанию, будут переключены на Edge. Это будет сделано не через Центр обновления Windows, поэтому отключение установки обновлений не поможет. Второй этап наступит после многомесячного первого этапа, когда браузер IE11 будет полностью отключён. Но он не будет окончательно удалён, так как и далее будет обеспечивать механизм MSHTML/Trident, поддерживающий режим IE в Edge на устройствах с Windows 10.

Источник: neowin