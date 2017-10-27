Microsoft активно наращивает доходы от облачных сервисов и достигла уровня $20 млрд в год

В этом квартале корпорация Microsoft достигла важного рубежа в своём облачном бизнесе – теперь это направление генерирует $20 млрд годовой выручки. Причём, достичь такого показателя удалось досрочно. В 2015 году – через год после своего назначения – глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что ожидает достижения таких показателей на протяжении 2018 года. На тот момент облачные сервисы приносили компании $6,3 млрд в год.

Сведения о достижении указанного рубежа были озвучены в рамках представления отчёта о финансовых результатах по итогам работы в минувшем квартале. В отчётном периоде Microsoft получила доход в сумме $24,5 млрд и прибыль на уровне $6,6 млрд. Для сравнения, а аналогичном квартале предыдущего года эти показатели составляли $20,4 и $4,7 млрд, соответственно. При этом облачное направление принесло компании доход в сумме $6,9 млрд, что на 14% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

Microsoft можно назвать лидирующей компанией по сумме получаемых доходов на рынке облачных сервисов. Для сравнения, Amazon планирует получить в этом году доход в сумме около $14 млрд от этого сегмента. А выручка компаний IBM, Salesforce и Alphabet измеряется миллиардами долларов.

Несмотря на уверенный рост доходов от облачных сервисов, всё ещё большую сумму дохода приносят программные продукты компании. В минувшем квартале доходы от Windows, игр и других продуктов для ПК принесли Microsoft $9,4 млрд. Сумма дохода осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за снижения патентных отчислений и прекращения продаж смартфонов.

Вместе с тем, бизнес Surface продолжает развиваться, он принёс компании немногим более $1 млрд, что на 12% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. В основном, успехи этого направления Microsoft связывает с новым ноутбуком Surface Laptop.

Направление Xbox демонстрирует некоторый разнобой. Так, доходы оо аппаратных продуктов снизились из-за уменьшения спроса на игровые консоли, а также снижения цен на устройства. В то же время программное направление Xbox принесло компании на 21% больше дохода, чем годом ранее. Таким образом, благодаря увеличению поступлений от транзакций Xbox Live и программных продуктов удалось нивелировать потери аппаратного сегмента. В итоге, направление Xbox всё же принесло больше денег, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Источник: The Verge