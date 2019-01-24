Microsoft: Bing «недоступен» в Китае

Хотя Китай давно заблокировал сервисы Google и Facebook, поисковая система Microsoft оставалась доступной в этой стране. До недавних пор. В минувшую среду поисковый сервис Bing перестал работать в Китае.

Судя по всему, это связано с проблемой DNS. Это один из наиболее распространённых методов, используемых китайскими властями для цензуры в интернете. В Microsoft заявили, что знают о проблемах с работоспособностью Bing в Китае и теперь изучают свои дальнейшие шаги.

Если правительство Китая действительно заблокировало работу Bing в стране, значит Microsoft стала очередной жертвой цензуры в результате каких-то закулисных действий. Даже после блокировки работы Google и Facebook в Китае поисковый сервис Bing продолжал работать на территории страны, так как Microsoft сотрудничала с правительством и разрабатывала версию, которая считалась приемлемой для локального использования. Например, поиск по запросу «Далай-лама» в Китае демонстрирует ссылки на сайты государственных СМИ, обвиняющих духовного лидера в разжигании ненависти.

Однако в этот раз ситуация выглядит несколько более сложной, чем прямая цензура. Люди могут получить доступ к Bing, непосредственно посетив его IP-адрес. А некоторые пользователи уже могут получить доступ к веб-сайту без использования метода IP-доступа. Но результаты могут отличаться в зависимости от используемого оператора связи.

Источник: Engadget