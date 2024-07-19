Новости IT-бизнес 19.07.2024 в 10:25 comment views icon

«А мы предупреждали»: регулятор США обвинил Microsoft в деградации Xbox Game Pass

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Игорь Панченко

Автор новостей

«А мы предупреждали»: регулятор США обвинил Microsoft в деградации Xbox Game Pass

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Федеральная торговая комиссия США (FTC) резко раскритиковала новую ценовую политику Microsoft для сервиса Xbox Game Pass, назвав новый тариф «деградированным продуктом».

Microsoft недавно объявила о повышении цен на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, а также о планах запуска нового тарифа Game Pass Standard. Эта новость вызвала негативную реакцию FTC, которая выразила свою позицию в обращении в Апелляционный суд США Девятого округа.

Комиссия считает, что новый тариф Game Pass Standard является «ухудшенным продуктом», поскольку новые пользователи не смогут подписаться на Game Pass for Console за $10,99, который включает доступ к играм в день их выхода. Зато Xbox Game Pass Standard будет стоить $14,99 и не будет предоставлять доступ к новым играм в день релиза, но будет включать многопользовательскую игру онлайн.

В своем обращении комиссия FTC отмечает: «Повышение цен и ухудшение качества продукта от Microsoft, наряду с сокращением инвестиций в производство и качество продукции из-за увольнения сотрудников, являются признаками компании, которая использует рыночную власть после слияния».

Это обращение является частью продолжающейся апелляции FTC против решения окружного суда не блокировать приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft в прошлом году. Хотя Microsoft завершила сделку на $68,7 миллиарда в октябре 2023 года, Апелляционный суд девятого округа еще не вынес решение по апелляции FTC.

Критика FTC сосредотачивается на том, что удаление ценных игр из нового сервиса Microsoft в сочетании с повышением цен для существующих пользователей является именно тем видом вреда для потребителей от слияния, о котором FTC предупреждала.

Xbox повышает стоимость Game Pass — цена для украинцев вырастет на 20%

Основи Web дизайну від Hillel IT School.
Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну.
Дізнатися більше

Источник: TheVerge

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить