«А мы предупреждали»: регулятор США обвинил Microsoft в деградации Xbox Game Pass

Федеральная торговая комиссия США (FTC) резко раскритиковала новую ценовую политику Microsoft для сервиса Xbox Game Pass, назвав новый тариф «деградированным продуктом».
Microsoft недавно объявила о повышении цен на PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, а также о планах запуска нового тарифа Game Pass Standard. Эта новость вызвала негативную реакцию FTC, которая выразила свою позицию в обращении в Апелляционный суд США Девятого округа.
Комиссия считает, что новый тариф Game Pass Standard является «ухудшенным продуктом», поскольку новые пользователи не смогут подписаться на Game Pass for Console за $10,99, который включает доступ к играм в день их выхода. Зато Xbox Game Pass Standard будет стоить $14,99 и не будет предоставлять доступ к новым играм в день релиза, но будет включать многопользовательскую игру онлайн.
В своем обращении комиссия FTC отмечает: «Повышение цен и ухудшение качества продукта от Microsoft, наряду с сокращением инвестиций в производство и качество продукции из-за увольнения сотрудников, являются признаками компании, которая использует рыночную власть после слияния».
Это обращение является частью продолжающейся апелляции FTC против решения окружного суда не блокировать приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft в прошлом году. Хотя Microsoft завершила сделку на $68,7 миллиарда в октябре 2023 года, Апелляционный суд девятого округа еще не вынес решение по апелляции FTC.
Критика FTC сосредотачивается на том, что удаление ценных игр из нового сервиса Microsoft в сочетании с повышением цен для существующих пользователей является именно тем видом вреда для потребителей от слияния, о котором FTC предупреждала.
Xbox повышает стоимость Game Pass — цена для украинцев вырастет на 20%
Источник: TheVerge
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: