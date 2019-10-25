Microsoft использовала магнитные крепления, чтобы сделать Surface Laptop 3 более ремонтопригодным





Когда в начале октября Microsoft представила Surface Laptop 3, глава отдела продуктов компании Панос Панай (Panos Panay), выступая со сцены, с лёгкостью отсоединил верхнюю часть ноутбука (ту, которая держит клавиатуру), чтобы показать усовершенствованную сборку на магнитах. Компания учла ошибки предыдущей модели, которая была и остаётся абсолютно неремонтопригодной. Теперь специалисты iFixit, наконец, разобрали Surface Laptop 3. Результаты «вскрытия» показали, что новинка не стала ремонтопригодной, но в целом выглядит лучше по сравнению с предыдущими устройствами Surface.

Выкрутив винты в нижней части ноутбука, специалисты iFixit легко смогли отсоединить всю верхнюю часть – она действительно держится на магнитах и к остальной части устройства крепится с помощью одного гибкого кабеля. Твердотельный накопитель также легко снимается и, следовательно, легко заменяется. После снятия верхней панели можно заменить и дисплей. Единственным проблема – замена аккумулятора, который по-прежнему держится на клее. Кроме того, разборку осложняет ещё и многослойная конструкция.

В iFixit считают, что новый внутренний дизайн Surface Laptop 3 показывает значительное улучшение по сравнению с предшественниками. При этом Microsoft не сделала устройство толще или грубее. В результате Surface Laptop 3 получил за ремонтопригодность 5 баллов из 10.

Источник: Engadget