Microsoft представила Surface Laptop 3, который получил USB-C и новую 15-дюймовую версию на заказном APU AMD Ryzen





Компания Microsoft начала сегодняшнюю презентацию с анонса нового ноутбука Surface Laptop 3. Оригинальный Microsoft Surface Laptop с экраном диагональю 13,5 дюйма получился очень удачным и был признан одним из лучших ноутбуков 2017 года, и в прошлогодней обновленной модели Surface Laptop 2 производитель не стал ничего менять, а просто перевел устройство на более производительные процессоры. Новое же поколение ноутбука Surface Laptop 3, сохранив узнаваемый дизайн, приносит ряд долгожданных изменений, включая разъем USB-C, так что больше не нужно мириться с ограничениями, обусловленными использованием проприетарного разъема Microsoft.

Новый Surface Laptop 3 оснащается уже хорошо зарекомендовавшей себя сенсорной (распознавание до 10 одновременных прикосновений) панелью IPS PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256х1504 пикселей, что вполне ожидаемо. Но если прошлое поколение предлагалось только в одном варианте с экраном диагональю 13,5 дюйма, а 15-дюймовый экран был прерогативой дорогостоящей гибридной модели Surface Book, то в новом поколении линейку расширили: Surface Laptop 3 предложен в двух вариантах с экранами диагональю 13,5 и 15 дюймов соответственно.

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK — Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

13-дюймовая версия Surface Laptop 3 оснащается процессорами Intel CPU Core 10-го поколения — на презентации Microsoft особо подчеркнула, что эта модель вдвое превосходит по производительности прошлогодний Surface 2 и втрое — конкурирующий MacBook Air. В то же время 15-дюймовый Surface Laptop 3 выделяется APU AMD, причем не простым, а заказным Ryzen Surface Edition, разработанным совместно с Microsoft. Производитель без лишней скромности называет его «самым быстрым процессором для любого ноутбука в своем классе на сегодняшний день». Интересно бы узнать, что это за класс, но Microsoft выделяет сверхпроизводительную встроенную графику при сравнении с обычными Ryzen. «Мы создали GPU с уникальными ядрами», заявляет Microsoft.

Прошлые модели Surface Laptop, как известно, были обтянуты алькантарой изнутри. Но новая модель лишилась этой отличительной, но не очень практичной, особенности и в базовой версии Surface Laptop 3 предлагается в шлифованном алюминиевом корпусе без алькантары.

Сравнивая высокопроизводительный 15-дюймовый Surface Laptop 3, представители Microsoft одновременно отметили его легкий вес — на 200 с лишним граммов меньше, чем у MacBook Pro.

Ход клавиш клавиатуры по сравнению с прошлой моделью сократился с 1,5 до 1,3 мм. Тачпад тоже новый, более точный с увеличенной на 20% площадью. Естественно, с поддержкой драйверов Windows Precision.

Несмотря на компактный и легкий корпус, в Microsoft Surface Laptop 3 предусмотрена возможность легкой замены накопителя. На презентации Microsoft сделала на этом особый акцент — явный выпад в сторону Apple. Как известно, в ноутбуках купертиновского гиганта для замены накопителя нужно обращаться в сервис.

Точных данных о емкости аккумулятора пока нет, но Microsoft заверяет, что батареи должно хватать на день работы. Благодаря технологии быстрой зарядки батарею ноутбука можно зарядить на 80% меньше чем за час.

С сегодняшнего дня Microsoft Surface Laptop 3 доступен для предзаказа в США по цене от $999 и $1200 за 13- и 15-дюймовую версии соответственно, а фактические продажи стартуют 22 октября. Покупатели смогут выбрать из нескольких цветовых вариантов.

Источник: The Verge