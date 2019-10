Microsoft представила Surface Laptop 3, который получил USB-C и новую 15-дюймовую версию на заказном APU AMD Ryzen

Компания Microsoft начала сегодняшнюю презентацию с анонса нового ноутбука Surface Laptop 3. Оригинальный Microsoft Surface Laptop с экраном диагональю 13,5 дюйма получился очень удачным и был признан одним из лучших ноутбуков 2017 года, и в прошлогодней обновленной модели Surface Laptop 2 производитель не стал ничего менять, а просто перевел устройство на более производительные процессоры. Новое же поколение ноутбука Surface Laptop 3, сохранив узнаваемый дизайн, приносит ряд долгожданных изменений, включая разъем USB-C, так что больше не нужно мириться с ограничениями, обусловленными использованием проприетарного разъема Microsoft.

Новый Surface Laptop 3 оснащается уже хорошо зарекомендовавшей себя сенсорной (распознавание до 10 одновременных прикосновений) панелью IPS PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256х1504 пикселей, что вполне ожидаемо. Но если прошлое поколение предлагалось только в одном варианте с экраном диагональю 13,5 дюйма, а 15-дюймовый экран был прерогативой дорогостоящей гибридной модели Surface Book, то в новом поколении линейку расширили: Surface Laptop 3 предложен в двух вариантах с экранами диагональю 13,5 и 15 дюймов соответственно.

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK

— Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019