Microsoft начинает тестирование обновлённой панели задач Windows 11

Корпорация Microsoft продолжает экспериментировать с пользовательским интерфейсом панели задач Windows 11. Компания тестирует возвращение знакомой панели поиска из Windows 10, а также значков уведомлений для раздела «Виджеты».

В настоящее время Windows 11 содержит отключаемую кнопку поиска на панели задач, которая отображает только логотип поиска. И сейчас Microsoft тестирует три различных визуальных варианта поиска на панели задач. Один вариант представляет собой обычный значок поиска, а два других включают маленькую или большую панель поиска на панели задач. Microsoft собирает отзывы об изменениях, прежде чем приступить к более широкому развёртыванию нововведений. Это тестирование является частью новых экспериментальных функций Windows 11. Это означает, что они могут не появиться в финальной версии ОС.

После недавнего возвращения виджета «Погода» на панель задач Windows 11 теперь Microsoft тестирует добавление значков уведомлений. Уведомления предназначены для такого контента, как последние новости, и выглядят так же, как значки, которые можно найти в Центре уведомлений в правой части панели задач.

«Когда вы открываете доску виджетов, в верхней части доски появляется баннер с дополнительной информацией о том, что вызвало появление значка уведомления», — объясняет глава программы Windows Insider Аманда Ланговски.

Помимо обновлений пользовательского интерфейса участники программы Windows Insider на канале Dev также смогут начать тестирование нового приложения «Камера» для Windows 11. Его дизайн был обновлён, чтобы соответствовать стилистике Windows 11. Также приложение теперь поддерживает сканирование QR-кодов и штрих-кодов.

Новое обновление Media Player также доступно для тестирования. Оно принесло возможность копирования компакт-дисков в файлы AAC, WMA, FLAC и ALAC.

Источник: The Verge