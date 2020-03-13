Microsoft перенесет всю конференцию Build 2020 в цифровой формат

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Вслед за Google свою крупнейшую конференцию в этом году отменила и Microsoft — Build 2020, запланированной в Сиэтле на 19-21 мая, не будет. Говоря точнее, не будет привычной Build: компания решила выйти из сложного положения, обусловленного продолжающейся пандемией коронавируса в мире, путем перенесения всей конференции в цифровой формат.

То есть, и основной пленарный доклад первого дня, открывающий конференцию, где обычно звучат главные анонсы, и все последующие запланированные сессии будут проведены в формате онлайн-трансляций и видеовстреч.

И хотя конференция Build в первую очередь проводиться для разработчиков, традиционно Microsoft использует ее для анонса предстоящих крупных обновлений Windows, Office, а также других ключевых сервисов и программных продуктов. Ожидалось, что именно на Build редмондская компания расскажет больше подробностей о готовящихся двухэкранных устройствах: складном смартфоне Surface Duo под управлением ОС Android и планшете Surface Neo на базе специальной версии ОС Windows 10X, адаптированной для работы с двухэкранными устройствами.

Судя по всему, в ближайшее время Microsoft опубликует точное расписание онлайн-трансляций, которые пройдут вместо обычных сессий разработчиков в рамках Build. Безусловно, будет интересно посмотреть, насколько удачно Microsoft сможет организовать конференцию в онлайн-формате.

Здесь весьма уместно будет вспомнить выступление основателя Microsoft Билла Гейтса на конференции TED пять лет назад — по сути, он предсказал нынешнюю вспышку COVID-19 и его разрушительное влияние на мировой уклад.

Источник: The Verge