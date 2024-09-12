Microsoft Photos в Windows добавляет визуальный поиск изображений через Bing

Microsoft объявила, что в последнем обновлении приложения Photos («Фотографии») в Windows будет представлена новая функция поиска изображений.

Когда вы открываете изображение в приложении «Фотографии», в нижней части окна вы увидите кнопку для функции «Визуальный поиск с помощью Bing». Как видно из названия, эта кнопка будет выполнять поиск изображений через поисковую систему Microsoft Bing. Когда вы нажимаете эту кнопку, в браузере вашей системы по умолчанию открывается новая вкладка, которая выполняет поиск изображений в Bing по изображению, в настоящее время открытому в «Фотографии».

Результаты поиска изображений включают все типы изображений, которые выглядят похожими на искомые, а также связанные продукты и связанный контент, который может быть полезным. Например, запустив поиск изображений на фотографии знаменитости, вы можете увидеть шляпу или пиджак, которые они носят.

Это обновление также содержит еще одну полезную функцию: возможность синхронизировать и просматривать ваши фотографии iCloud в Windows 10. Пользователям станет доступным раздел «Фотографии iCloud» на левой боковой панели, где будет предложено установить iCloud для Windows и войти с помощью своего Apple ID, чтобы синхронизировать фотографии iCloud. Отметим, пользователи Windows 11 уже могут это делать, поэтому это нововведение только для Windows 10.

Среди других оптимизаций этого обновления — улучшенная навигация в программе «Галерея», возможность всегда запускать «Фотографии» в фоновом режиме и возможность щелкнуть правой кнопкой мыши изображение в Проводнике файлов и немедленно редактировать его в «Фотографиях».

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В настоящее время данное обновление доступно для пользователей Windows 11 в рамках программы Insider. Впоследствии оно будет развернуто для пользователей Windows 10 в каналах Beta и Release Preview. А затем состоится общий релиз.

Источник: pcworld

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