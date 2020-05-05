Microsoft подтвердила возможность использования Windows 10X на устройствах с одним дисплеем, и они появятся первыми





Прошло около 5 лет с момента публичного анонса операционной системы Windows 10. За минувшее время она испытала ряд проблем со стабильностью и приватностью, получила ряд крупных обновлений и наконец в этом году достигла отметки в 1 млрд активных устройств. Вместе с тем, появились и новые версии ОС.

В частности, Microsoft занимается разработкой специальной версии Windows 10X, предназначенной для устройств с двумя дисплеями. Тем не менее, ходили слухи, что эта версия операционной системы сможет запускаться и на устройствах с одним дисплеем. Теперь же эта информация получила официальное подтверждение в блоге Паноса Паная – главного специалиста Microsoft по продуктам.

В частности, он заявил, что мир в последнее время существенно изменился, и пользователи сейчас более активно работают с облачными сервисами. Он добавил, что Microsoft сосредоточила своё «внимание на одноэкранных устройствах с Windows 10X, которые используют облачные возможности, чтобы помочь нашим клиентам работать, учиться и играть по-новому»

Именно устройства с одним дисплеем первыми позволят продемонстрировать возможности Windows 10X. При этом компания совместно с OEM-партнёрами продолжает искать подходящий момент для вывода на рынок устройств с двумя дисплеями. Таким образом, можно ожидать уже скорого релиза операционной системы Windows 10X, но она появится не на тех устройствах, для которых задумывалась изначально. Они выйдут на рынок позже, возможно, уже в следующем году.

Источник: wccftech