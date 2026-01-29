Microsoft: в 2025 году продажи Xbox упали на треть в 2025 году

Microsoft обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 финансового года, который завершился 31 декабря 2025 года. Компания продемонстрировала уверенный рост ключевых показателей, в значительной степени благодаря облачным сервисам и развитию направления искусственного интеллекта, в то же время игровой бизнес столкнулся с заметным спадом.





Выручка Microsoft за квартал составила $81,3 млрд — это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года (15% в постоянной валюте). Операционная прибыль выросла на 21% и достигла $38,3 млрд. Чистая прибыль по стандартам GAAP составила $38,5 млрд, что означает рост сразу на 60%. Прибыль на акцию достигла $5,16 (+60%).

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил:

«Мы находимся лишь на начальном этапе распространения ИИ, а Microsoft уже построила бизнес в сфере ИИ, больший, чем некоторые из наших крупнейших направлений. Мы расширяем границы по всему стеку ИИ, чтобы создавать новую ценность для клиентов и партнеров».

Финансовый директор Эми Худ добавила, что выручка Microsoft Cloud впервые превысила $50 млрд за квартал и составила $51,5 млрд, что на 26% больше, чем год назад. Совокупный объем коммерческих обязательств компании вырос на 110% — до $625 млрд.





Направление Productivity and Business Processes принесло $34,1 млрд выручки (+16%). Коммерческие облачные доходы Microsoft 365 выросли на 17%, потребительские — на 29%, LinkedIn добавил 11%, а Dynamics 365 — 19%. Подразделение Intelligent Cloud показало $32,9 млрд дохода (+29%), при этом Azure и другие облачные сервисы выросли сразу на 39%.

Зато сегмент More Personal Computing принес $14,3 млрд и просел на 3%. Продажи Windows OEM и устройств выросли всего на 1%, несмотря на ожидания всплеска из-за завершения поддержки Windows 10. Доходы от контента и сервисов Xbox упали на 5%, а продажи от контента и сервисов аппаратных решений Xbox обвалились на 32% год к году. В целом игровое подразделение уменьшилось на 9%, и именно сервисы, включая Game Pass, остаются его самой стабильной частью.

За квартал Microsoft вернула акционерам $12,7 млрд в виде дивидендов и обратного выкупа акций — это на 32% больше, чем год назад.

Источник: techpowerup 1, 2