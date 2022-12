Microsoft предложила Sony возможность добавить Call Of Duty на PS Plus – Bloomberg

Как сообщают осведомлённые источники, Microsoft предоставила Sony право распространять игры серии Call of Duty через сервис подписки PlayStation Plus. Предложение разместить франшизу в конкурирующем сервисе подписки является очередной из длинной череды уступок, чтобы добиться возможности завершить приобретение Activision Blizzard.

Bloomberg описывает это предложение как попытку убедить Федеральную торговую комиссию разрешить приобретение Activision Blizzard. Сумма сделки между Microsoft и Activision Blizzard составляет $68,7 млрд. Причём FTC пытается через суд заблокировать данное соглашение.

Напомним, ранее в попытке смягчить позицию конкурента и контролирующих органов Microsoft обещала выпускать игры Call of Duty на Nintendo и на PlayStation как минимум 10 лет после слияния с Activision Blizzard. Однако Sony активно сопротивлялась такой сделке, привлекая к борьбе регулирующие органы.

Предложение Microsoft сделать Call of Duty доступной через PS Plus представляет собой попытку убедить регулирующие органы по всему миру, что приобретение Activision Blizzard не повлияет на конкуренцию в игровой индустрии. Call of Duty является бестселлером в течение многих лет.

Главный исполнительный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер недавно заявил, что «Sony ведет диалог о том, почему сделка не должна заключаться, чтобы защитить свое доминирующее положение на консолях, поэтому они ухватились за Call of Duty».

Источник: bloomberglaw