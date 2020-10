Microsoft представила 12-дюймовый ноутбук Surface Laptop Go стоимостью от $549 (подвох в 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC)

В прошлом месяце мы узнали, что Microsoft готовит «народный» ноутбук Surface с 12,5-дюймовым экраном. Официальный анонс не заставил себя долго ждать. Новинка называется Surface Laptop Go и является входным билетом в мир мобильных ПК Microsoft. В США цена Surface Laptop Go стартует с отметки $549. То есть, новинка явно метит в конкуренты хромбукам. Но, по аналогии с планшетом Surface Go 2 за $399, в случае Surface Laptop Go за невысокую цену пришлось заплатить характеристиками.



В плане дизайна, материалов корпуса и качества сборки Surface Laptop Go не уступает премиальным моделям ноутбуков Surface. Новинка выделяется более компактными размерами, как подсказывает само название, и более скромными характеристиками, как уже было упомянуто выше.

Surface Laptop Go оснащен экраном диагональю 12,4 дюйма, тогда как в Surface Laptop 3 используется 13,5-дюймовый дисплей. При этом разрешение одинаковое — 1536×1024 пикселей. С одной стороны, это больше стандартного формата 720p HD благодаря соотношению 3:2. С другой стороны, 10,5-дюймовый экран Surface Go 2 имеет разрешение 1920×1280 пикселей.

Ноутбук Surface Laptop Go весит всего 1,11 кг, что делает его самым легким в линейке Surface. Более того, новинка легче Apple MacBook Air, а также большинства хромбуков и моделей Windows в этом ценовом сегменте. Несмотря на компактные размеры, Surface Laptop Go оснащается полноразмерной клавиатурой с ходом клавиш 1,3 мм и большим трекпадом Windows Precision.

В основе лежит достаточно производительный Intel Core 10-го поколения — Core i5-1035G1 (4 ядра/8 потоков, 1,0/3,6 ГГц). Да, многие производители уже вовсю ставят новейшие Core 11-го поколения (Tiger Lake), но в том же базовом Surface Go вообще используется «атомный» Intel Pentium Gold.

Базовый Surface Laptop Go оснащается 4 ГБ ОЗУ и накопителем eMMC объемом 64 ГБ. И это, пожалуй, в Surface Laptop Go разочаровывает больше всего. Например, Acer Aspire 3 на том же процессоре с 15-дюймовым экраном 1080p, 8 ГБ ОЗУ и SSD 512 ГБ стоит $549. Конфигурация Surface Laptop Go с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ стоит $699, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ — $899.

Набор портов Surface Laptop Go тоже достаточно скромный: есть по одному USB-C и USB-A, 3,5 мм и фирменный Surface Connect для зарядки и подключения аксессуаров. Лэптоп оснащается веб-камерой 720p, но без поддержки биометрической аутентификации по лицу Windows Hello. Есть сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения, но только в более дорогостоящих версиях.

Автономность Surface Laptop Go — до 13 часов.

Из остального можно отметить поддержку Wi-Fi 6 и поддержку быстрой зарядки (80% за час). На выбор есть три цвета: голубой, платиновый и желтый. Предзаказы уже стартовали, а продажи начнутся 13 октября.

Одновременно Microsoft расширила линейку аксессуаров Surface новыми товарами. Среди новых поступлений — компактная клавиатура Designer Compact Keyboard за $69,99, цифровой блок Microsoft Number Pad за $24.99 и беспроводной адаптер 4K Wireless Display Adapter за $69.99 для стриминга видео с устройств Windows на более крупные дисплеи.

