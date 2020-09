Microsoft готовит народный ноутбук Surface с 12,5-дюймовым экраном за 500-600 долларов

В 2018 году компания Microsoft успешно вернулась в сегмент недорогих планшетов с компактным и относительно недорогим Surface Go — в мае вышло второе поколение Surface Go 2 с более крупным экраном и улучшенной начинкой. И вот сейчас Microsoft, похоже, решилась на выпуск бюджетного ноутбука, который должен повторить успех Surface Go на рынке планшетов. Как сообщает Windows Central, Microsoft готовит к выходу народный и более компактный вариант ноутбука Surface с 12,5-дюймовым экраном.

Пока известно только кодовое имя грядущей новинки — Sparti. Сообщается, что этот таинственный новый ноутбук Surface призван заполнить пробел между Surface Go и премиальным Surface Laptop, и будет играть в ценовом диапазоне 500-600 долларов.

По словам источников Windows Central, этот народный 12-дюймовый ноутбук Surface ничем не будет уступать премиальным моделям с точки зрения материалов корпуса и качества сборки. Что же касается оснащения, источник говорит о CPU Intel Core i5 10-го поколения, 4 ГБ ОЗУ и накопителе объемом 64 ГБ. Судя по ценовому позиционированию, это будет энергоэффективный процессор серии Y, а память — не самая быстрая eMMC. Также сообщается, что этот ноутбук, будучи ориентированы в первую очередь на образовательный сегмент, будет работать под управлением ОС Windows 10 в режиме S Mode.

Ожидается, что Microsoft Sparti дебютирует вместе с другими новыми устройствами Surface на традиционной осенней презентации Microsoft в следующем месяце, которая, как и грядущее мероприятие Apple, будет виртуальной.

Источник: Windows Central