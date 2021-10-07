Microsoft представила юбилейные контроллер, гарнитуру и зарядную док-станцию к 20-летию Xbox

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К 20-летию Xbox компания Microsoft представила юбилейную линейку аксессуаров, в которую вошли контроллер, проводная стереогарнитура и док-станция для зарядки геймпадов, созданная совместно с Razer. Выделяются они в первую очередь дизайном.

20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller — так называется юбилейная версия контроллер — выделяется полупрозрачным корпусом с фирменными ярко-зелеными вставками. Буквы на клавишах тоже перекрашены в цвет самого геймпада, то есть в серый. Также на лицевой панели есть стилизованная отметка 20, отсылающая к юбилейной дате. Разработчики также создали эксклюзивный динамический фон — он появится при подключении юбилейного контроллера к Xbox Series X|S.

Connect your 20th Anniversary controller to your Xbox Series X|S and unlock an exclusive dynamic background bursting to life with glowing lines and moving sparks 🌌✨ pic.twitter.com/RnCpzr9rDR — Xbox (@Xbox) October 7, 2021

С точки зрения характеристик и возможностей полностью соответствует комплектной модели. То есть, его можно использовать как с консолями Xbox One и Xbox Series X|S, так и с ПК на Windows 10 (через Bluetooth-соединение), а также с мобильными устройствами на Android, iOS и macOS (благодаря связи через «облако» xCloud).

Рекомендованная цена юбилейного контроллера Xbox — $69,99.

Специальное издание Xbox Stereo Headset 20th Anniversary Special Edition создано на базе гарнитуры Xbox Stereo Headset и выделяется только внешним оформлением — тот же полупрозрачный корпус с серебристыми внутренними компонентами и ярко-зелеными вставками. Цена такая же, как у геймпада — $69,99, что на $10 дороже обычной модели.

Предзаказы на юбилейные контроллер и гарнитуру стартуют в онлайн-магазине Microsoft сегодня, 7 октября, а продажи начнутся с 15 ноября. В Украине они официально продаваться не будут.

Также Microsoft в сотрудничестве с Razer выпустила универсальную зарядную станцию для контроллеров Xbox, которая выполнена в том же дизайне — полупрозрачный корпус и логотип к 20-летнему юбилею. Ее можно будет купить в онлайн-магазине Razer и сторонних ритейлеров, цена пока неизвестна.

В рамках празднования 20-летия с выхода Xbox компания Microsoft совместно с Adidas выпустят несколько моделей кроссовок с оформлением в стиле оригинальной Xbox.