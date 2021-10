Microsoft представила юбилейные контроллер, гарнитуру и зарядную док-станцию к 20-летию Xbox

К 20-летию Xbox компания Microsoft представила юбилейную линейку аксессуаров, в которую вошли контроллер, проводная стереогарнитура и док-станция для зарядки геймпадов, созданная совместно с Razer. Выделяются они в первую очередь дизайном.

20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller — так называется юбилейная версия контроллер — выделяется полупрозрачным корпусом с фирменными ярко-зелеными вставками. Буквы на клавишах тоже перекрашены в цвет самого геймпада, то есть в серый. Также на лицевой панели есть стилизованная отметка 20, отсылающая к юбилейной дате. Разработчики также создали эксклюзивный динамический фон — он появится при подключении юбилейного контроллера к Xbox Series X|S.

Connect your 20th Anniversary controller to your Xbox Series X|S and unlock an exclusive dynamic background bursting to life with glowing lines and moving sparks 🌌✨ pic.twitter.com/RnCpzr9rDR

