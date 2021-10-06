Microsoft и Adidas выпустят лимитированные кроссовки в стиле Xbox к 20-летию консоли

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Команда Xbox объединилась с Adidas для создания лимитированных кроссовок в стиле Xbox, чтобы отметить 20-летие с выхода Xbox.

Кроссовки выделяются логотипом Xbox и полупрозрачными зелеными вставками. Купить их не получится — это лимитированное подарочное издание. Но в конце года Adidas и Microsoft выпустят еще одну пару кроссовок в стиле Xbox, которые появятся в свободной продаже.

«Это только начало нашего партнерства с Adidas, и в течение следующих нескольких месяцев мы продолжим отмечать нашу 20-ю годовщину, выпуская дополнительные кроссовки, вдохновленные прошлым и нынешним поколениями консолей Xbox, включая первые кроссовки для фанатов Xbox, которые появятся в продаже в конце этого года» Джеймс Моносмит менеджер по маркетингу Xbox

Adidas и Xbox объявили о партнерстве трейлером, в котором есть кадры с оригинальной Xbox и Halo: Combat Evolved.

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Наряду с кроссовками Microsoft планирует выпустить в конце года партию мини-холодильников в стиле Xbox Series X.

Сотрудничество Microsoft и Adidas над выпуском кроссовок в стиле Xbox не первое в своем роде. В феврале 2021 года Nike и баскетболист Пол Джордж представили кроссовки, вдохновленные PS5 — спустя более чем два года с момента выпуска предыдущих кроссовок PlayStation, созданных в рамках сотрудничества sneakers that Nike и Sony в 2018 году.