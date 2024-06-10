Microsoft представила цифровую Xbox X за $450 и еще два варианта консолей — новая модель уже в разработке

Полностью цифровая Xbox Series X, о которой давно ходили слухи, стала реальной и выйдет этой осенью. Консоль будет белой, дешевле и будет иметь накопитель 1 ТБ SSD. Также Microsoft объявила об обновлении существующих консолей альтернативными цветами и конфигурациями памяти.

Цифровая Xbox Series X, будет поставляться в цвете Robot White и будет стоить $449.99/€499.99. Это на $50 дешевле, чем аналогичный вариант с оптическим приводом.

Microsoft также снимает с эксплуатации Carbon Black Series S, выпущенную в прошлом году. Ее заменили белой версией, которая выглядит так же, как оригинальная Series S. Консоль получила 1 ТБ SSD и цену $349.99/€349.99.

Также в этом году выходит новая Xbox Series X за $599.99/€649.99. Эта консоль также имеет вариант точечной окраски, которая создает «серебристый, серый и зеленый небесный эффект, представляющий тысячи игр и миллионы геймеров, играющих на Xbox». Контроллер будет окрашен соответственно. Microsoft также рассказала, что работает над консолью «следующего поколения». Компания говорит о самом большом скачке в консольных технологиях.

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Источники: Xbox Wire, Kotaku

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