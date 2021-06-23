Microsoft приступила к автоматическому распространению майского обновления Windows 10 (21H1)

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По принципу «добровольно-принудительно».

22 июня Microsoft объявила о переходе к следующей фазе распространения недавнего майского обновления Windows 10 (21H1), чей релиз состоялся 18 мая. Это подразумевает автоматическое развертывание апдейта на большем числе совместимых систем, где используются более старые версии Windows 10 с истекающим сроком поддержки, включая Windows 10 версии 2004.

Microsoft уже давно использует алгоритмы машинного обучения для поэтапного распространения новых версий Windows, а с выпуском версии 2004 появилась автоматическая установка апдейтов на компьютеры с истекающим сроком поддержки. В случае Windows 10 (21H1) разработчики говорят об использовании «новейшей модели машинного обучения для автоматического обновления устройств под управлением Windows 10 версии 2004, чьё обслуживание приближается к концу». Сам процесс будет поэтапным и займет несколько месяцев. В Microsoft используют схему с постепенным распространением обновлений, чтобы выявлять и устранять возможные конфликты с аппаратным и программным обеспечением с минимальными неудобствами для пользователей.

«Мы продолжим совершенствовать нашу модель машинного обучения на всех этапах, чтобы обеспечить плавный переход». из заявления Microsoft

При желании обновление Windows 10 May 2021 Update (21H1) можно установить на совместимые устройства прямиком из Центра обновлений Windows. Перейти к нему можно через меню «Пуск > Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows» или через Поиск. Находясь в Центре обновлений Windows нужно нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений» и после небольшой проверки можно будет загрузить и установить соответствующие файлы обновления.

Ранее Microsoft запустила специальный сайт, позволяющий отслеживать ход развертывания обновлений и все известные проблемы актуальных версий Windows 10. Он содержит встроенный поиск по ключевым словам, а также подробное описание функциональных и ежемесячных обновлений.

24 июня пройдет официальный показ «следующего поколения Windows» — мероприятие стартует в 18:00 по киевскому времени. Ожидается, что обновленная Windows в итоге получит название Windows 11. 15 июня в сети появилась предварительная сборка Windows 11, засветившая новый интерфейс и некоторые новые функции ОС.