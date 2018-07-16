Microsoft призывает к государственному регулированию технологии распознавания лиц

Системы распознавания лица постепенно становятся всё более распространёнными. Они появляются не только во флагманских смартфонах, но также и в бюджетных устройствах и в других решениях, например, в Windows Hello. Но при этом компании или другие лица, имеющие доступ к такой технологии, могут достаточно легко отслеживать человека по его лицу.

Существует множество возможностей использования технологии распознавания лица человека в условиях реального мира. Например, с её помощью можно искать пропавшего ребёнка, предотвращать террористические атаки ещё до их совершения, помогать слепым людям идентифицировать друзей, просто направив на них камеру, и т.д. Но существует и обратная сторона медали. Эту же технологию можно использовать и во вред. Например, педофил сможет отслеживать потерявшегося ребёнка, похититель получит возможность отслеживать цель, не появляясь в поле зрения, правительственные органы могут выявлять инакомыслящих.

В Microsoft считают, что технология распознавания лиц требует пристального внимания к себе. Это касается нескольких аспектов.

Во-первых, технологическому сектору следует продолжать работать над усовершенствованием технологии. Пока что она имеет высокий показатель ложных срабатываний для женщин и людей с тёмным цветом кожи. В этой сфере ещё нужно заниматься исследованиями и разработками для повышения точности работы. При этом важно сотрудничество между технологическими компаниями и академическим сообществом, которое занимается подготовкой квалифицированных кадров.

Во-вторых, Microsoft признаёт необходимость принятия принципиального и прозрачного подхода к разработке и применению технологии распознавания лиц. Речь идёт, в том числе, об этических принципах и уважении прав человека. По мере продвижения вперёд, компания стремится к созданию прозрачного набора принципов для технологии распознавания лиц, которыми затем планируется поделиться с общественностью. Частично эти принципы будут основываться на более широких обязательствах компании по разработке продуктов и управлению сервисами в соответствии с Руководящими принципами ООН в области бизнеса и прав человека. Они были приняты в 2011 году и стали глобальным стандартом обеспечения корпоративного уважения прав человека.

В Microsoft считают, что технология распознавания лиц нуждается в государственном регулировании. Этим вопросом должен заниматься государственный орган, а не недисциплинированные технологические компании с различными побуждениями. Microsoft напоминает о недавнем фиаско Facebook в вопросах обеспечения приватности пользователей и призывает не допустить повторения ситуации в отношении технологии распознавания лиц.

Источник: mspoweruser