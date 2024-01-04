Новости Игры 04.01.2024 в 15:12 comment views icon

Microsoft продает тостер в стилистике Xbox Series S — $40 в Walmart

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Юрій Орос

Автор новин

Тостер Xbox Series S уже продается и готов стать рядом с холодильником Xbox Series XДа, это настоящий тостер, способный отжарить логотип Xbox на хлебе.

Microsoft продает тостер в стилистике Xbox Series S — $40 в Walmart

Изображения тостера Xbox Series S впервые появились почти год назад на французских сайтах, но сейчас продажи заняли Walmart за $39,99, как заметил пользователь X Wario64. Хотя тостер выглядит как Xbox Series S с его фирменным черным вентиляционным отверстием, он имеет кучу функций тостера: шесть уровней поджаривания, съемный поддон для крошек, светодиодный обратный отсчет и кнопка размораживания. Но главная фишка – это, очевидно, возможность есть хлеб из лого Xbox, как настоящий геймер.

Возможно, когда-то Microsoft выпустит полный ассортимент бытовой техники, передает The Verge. На кухне хватит места для микроволновки, чайника или стиральной машины Xbox. Есть и относительно съедобные версии, в том числе «шоколадная» консоль к премьере фильма Wonka.

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