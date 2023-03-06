Новости Устройства 06.03.2023 в 14:29

В сети заметили тостер в стиле Xbox Series S: 6 уровней обжаривания, 3 режима работы и цена €60

Вадим Карпусь

Автор новостей

В сети обнаружили тостер в стиле Xbox Series S: 6 уровней обжаривания, 3 режима работы и цена €60

Судя по всему, корпорация Microsoft намерена вывести на рынок тостер, выполненный в стилистике Xbox Series S. Информацией об этом устройстве поделились в Twitter.

Следует отметить, что команды Xbox и Microsoft пока не подтвердили эту информацию, так что её следует воспринимать как слух (или розыгрыш). Тем не менее ранее компания уже экспериментировала с бытовой техникой под брендом Xbox (например, несколько лет назад появился холодильник Xbox Series X Fridge), так что тостер в стиле Xbox Series S действительно может выйти на рынок.

Судя по рекламным материалам, тостер Xbox Series S имеет два слота для хлеба. Ломтики могут иметь размеры до 12х12 см. Устройство поддерживает 3 режима работы и обеспечивает 6 уровней обжаривания. Также предусмотрен съёмный поддон для удаления крошек. Мощность тостера – 800 Вт.

Судя по имеющейся информации, тостер Xbox Series S сначала будет доступен для предварительного заказа в Бельгии и Франции. Его цена заявлена на уровне €60. Однако информация о сроках официального анонса пока ничего не известно.

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Источник: gamesradar


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