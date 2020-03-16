Microsoft рассказала, каким будет новый контроллер Xbox Series X





Сегодня корпорация Microsoft поделилась большим объёмом информации о своей грядущей игровой консоли Xbox Series X. Кроме того, были раскрыты и некоторые детали, касающиеся беспроводного игрового контроллера Xbox, который будет идти в комплекте с консолью.

В интервью старший дизайнер Xbox Райан Уитакер рассказал, что новый контроллер повысит уровень комфорта для игроков благодаря тому, что он будет более приспособлен для меньших рук. Это включало уменьшение и сглаживание триггеров, округление бамперов и изменение формы рукоятки.

Более того, тактильный точечный рисунок, который был доступен только на специальных контроллерах Xbox, становится основным элементом контроллера Xbox Series X. Триггеры, бамперы и ручки (хотя и в меньшей степени) будут иметь этот узор. Между тем отделка D-pad и триггеров будет матовая. Новый D-pad теперь похож на конструкцию контроллера Elite, предлагая игрокам более глубокие углубления для большого пальца и «точно настроенные» углы для реализации удобного рычага.

В контроллере используется порт USB-C и реализована поддержка Bluetooth Low Energy. Устройство поддерживает семейство консолей Xbox One, а также ПК, устройства Android и iOS. Контроллер будет помнить устройства, к которым он подключён, что позволит быстро и удобно переключаться между ними. Среди прочего упоминаются более низкие задержки ввода, обратная совместимость для аксессуаров и кнопка Share для возможности быстро поделиться скриншотом или фрагментом видео.

Источник: neowin