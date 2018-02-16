Microsoft разрешила «инсайдерам» устанавливать последние бета-версии приложений без обновления всей ОС и выпустила приложение Photos Companion для простого переноса фотографий из iOS в Windows

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На этой неделе Microsoft представила новую возможность для тестировщиков ОС Windows 10, избавив их от необходимости загрузки самых нестабильных сборок ОС для получения доступа к последним бета-версиям стандартных приложений.

До этого момента для получения доступа к последним обновлениям стандартных приложений вроде «Сообщения» или «Фотографии» участникам программы Windows Insider надо было находится в самых нестабильных ветках Fast Ring и Skip Ahead.

«Мы услышали от участников программы Windows Insider, что требование участия в программе Skip Ahead для получения последних обновлений приложений было не самым удачной идеей, поскольку подразумевало необходимость установки самых ранних и порой нестабильных сборок ОС», – отметила руководитель программы Windows Insider Дона Саркар.

Внесенные изменения позволяют пользоваться относительно стабильными сборками веток Release Preview Ring или даже Slow Ring и при этом иметь возможность получать последние обновления самих приложений. Теперь посредством новых опций в настройках и самих приложениях пользователи смогут получать обновления тех или иных приложений. Справедливости ради отметим, что в приложениях число участников программы предварительного тестирования будет ограничено. Вот список приложений с возможностью установки отдельных апдейтов:

Feedback Hub

Microsoft Photos

Microsoft Sticky Notes

Microsoft Tips

Paint 3D

Windows Alarms & Clock

Windows Calculator

Windows Camera

Windows Mixed Reality Viewer

Windows Voice Recorder

Одновременно с запуском программы предварительного тестирования приложений Microsoft запустила тестирование следующего крупного обновления Windows 10, проходящего под кодовым названием Redstone 5 с новой схемой питания «Максимальная производительность» (Ultimate Performance), о которой мы уже рассказывали. Она уже доступна для установки в рамках программы Skip Ahead. Первая версия Redstone 5 — это сборка 17604, релиз финальной сборки запланирован на конец лета.

Нынешние тестировщики обновления Redstone 4, которое должно стать доступно всем желающим в следующем месяце, также могут опробовать новую сборку 17101. Разработка этого обновления, которое ранее называли Spring Creators Update, подходит к завершению, но его точная дата выхода пока неизвестна.

В заключение отметим, что на днях Microsoft также выпустила новое приложение Photos Companion для iOS и Android. Оно призвано упростить перенос фотографий и видеороликов на компьютер под управлением Windows 10. Функциональность ПО позволяет переносить данные между устройствами в пределах одной сети Wi-Fi путем обычного сканирования QR-кода.

Источник: The Verge и Microsoft