Microsoft теперь «приглашает» перейти на Windows 11 еще большее количество ПК

С апреля «письма счастья» от Microsoft будут отображаться на неуправляемых Неуправляемые или Byod устройства (bring your own device) — стратегия, при которой сотрудники используют собственные персональные устройства, такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, для работы в офисе или удаленно. корпоративных устройствах, работающих с Windows 10 Pro и Pro Workstation.

«Обновитесь бесплатно до последней версии Windows 11. Вы можете беспрепятственно использовать свой компьютер, пока обновление будет загружаться в фоновом режиме (это около 4 ГБ)», — сказано в приглашениях.

Сообщения будут отображаться при входе, как правило, после перезагрузки системы после обновлений безопасности в апреле 2024 года. Пользователи смогут сразу обновиться до Windows 11 23H2 или продолжить использовать Windows 10 (так же обновление можно запланировать на более позднее время).

«Если же ваша организация полагается на Microsoft в управлении обновлениями Windows, то вскоре вы увидите новый интерфейс пользователя на соответствующих устройствах Windows 10», — заявили в компании на этой неделе.

Устройства, которыми управляют IТ-отделы с помощью таких инструментов, как Microsoft Intune, Configuration Manager, Windows Autopatch или других инструментов управления сторонних разработчиков, приглашений не получат.

Поддержка Windows 10 Pro завершится 14 октября 2025 года. Последняя версия Windows 10 — 22H2 — будет получать ежемесячные обновления безопасности до этой даты. На прошлой неделе Microsoft объявила, что будет принудительно устанавливать Windows 11 23H2 на системы, у которых завершился или вот-вот завершится срок обслуживания.

Windows 11, версия 23H2 (также известная как Windows 11 2023 Update) была выпущена 31 октября — через месяц после того, как стала доступной для устройств, зарегистрированных в Release Preview Insider Channel.

По последним данным Statcounter, на Windows 11 перешел почти каждый пятый пользователь операционных систем Microsoft. Доля ОС достигла 18,1% через 16 месяцев после релиза.

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Источник: Bleeping Computer

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