Microsoft улучшит рендеринг текста в Chrome на ПК с Windows

После нескольких лет жалоб Microsoft в конце концов внесла изменения в Chromium, которые должны улучшить отображение текста в браузере Google на компьютерах с Windows.

Chrome стандартно использует рендеринг текста Skia с жестко закодированными значениями для контрастности и гаммы, и в результате текст выглядит гораздо тоньше и светлее (разницу можно увидеть, сравнив Chrome с Edge или Firefox). Однако сейчас, как заметил Neowin, инженеры Microsoft интегрировали поддержку ClearType Text Tuner, чтобы браузер реагировал на любые изменения контраста и гаммы, как и большинство других родных программ Windows.

Технология шрифтов Microsoft ClearType давно используется в Windows для улучшения рендеринга текста на экранах — чтобы он выглядел так, будто напечатан на листе бумаги (около трех лет назад подобные настройки получил Edge).

Эти изменения являются частью обязательств Microsoft, которая пять лет назад выпустила Edge на базе Chromium и заявила, что «предложит собственный опыт для улучшения работы всех браузеров на базе Chromium в Windows». Microsoft также помогла улучшить прокрутку в Chrome, сенсорную поддержку и многое другое.

Отмечается, что обновление будет доступно в Chromium v. 124.

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