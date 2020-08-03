Microsoft впервые официально заявила о намерении купить TikTok, а глава компании Сатья Наделла обсудил потенциальную сделку с Трампом





Корпорация Microsoft подтвердила факт проведения переговоров о покупке американской доли социальной сети TikTok, заявив о готовности продолжить обсуждение потенциальной сделки после разговора гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в корпоративном блоге Microsoft.

Популярнейшая сеть TikTok принадлежит китайскому конгломерату ByteDance, второй по величине рыночной капитализации непубличной (акционерное общество закрытого типа) компании в мире. Еще в начале июля госсекретарь США Майк Помпео заявлял о возможной блокировке приложения в США на фоне подозрений в шпионаже и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. 31 июля New York Times написала, что Microsoft договаривается о покупке американского подразделения социальной сети TikTok, а на следующий день президент США Дональд Трамп заявил о намерении запретить TikTok в США.

В Microsoft заявили о намерении ускорить переговоры с ByteDance касательно сделки по продаже американской доли TikTok и достичь результатов в течение «нескольких недель». Крайней датой завершения переговоров в компании назвали 15 сентября. То есть, вне зависимости от результата, переговоры будут завершены не позднее этой даты. Одновременно Microsoft продолжит диалог с властями США, в том числе с президентом.

Основанием для обсуждения потенциальной сделки стало официальное уведомление в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), направленное Microsoft и ByteDance. В нем говорится о предварительных намерениях изучить возможную покупку сервиса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Если переговоры закончатся удачно, Microsoft станет владельцем и будет управлять сервисом в этих странах. При этом не исключается возможность привлечения других американских инвесторов к сделке на миноритарной основе. То есть, в таком случае Microsoft не будет единоличным владельцем сервиса.

В Microsoft заверили, что после приобретения ничего в работе менять не будут и TikTok продолжит работать как раньше, но пользователи получат «безопасность мирового уровня, приватность и цифровую защиту», а операционное управление будут осуществляться с максимальной прозрачностью и под контролем правительственных регуляторов конкретных стран.