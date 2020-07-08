Вслед за Индией и Гонконгом TikTok может потерять и рынок США





В последнее время отношения между США и Китаем заметно ухудшились. Первыми под раздачу попали китайские телекоммуникационные гиганты Huawei и ZTE, а теперь, похоже, пришел черед популярнейшей и самой трендовой социальной платформы TikTok, которой в последнее время приходится несладко (неделю назад сервис оказался под запретом в Индии, а вчера TikTok объявил об уходе из Гонконга в связи с принятием нового закона о нацбезопасности). В интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что сейчас рассматривается вопрос запрета китайских социальных сервисов, включая TikTok. Окончательное решение пока не принято, но если власти США по итогам расследования найдут убедительные доказательства сотрудничества со спецслужбами КНР, то сервисы признают национальной угрозой и запретят.

«Мы относимся к этому [свидетельствам возможного сотрудничества китайских соцсетей с местными спецслужбами — прим.ред.] очень серьезно и, само собой, тщательно изучаем этот вопрос. Что касается китайских приложений на смартфонах людей, могу заверить, что США займутся и этим вопросом».

Когда журналисты Fox News задали Помпео вопрос, будет ли он рекомендовать гражданам США использовать TikTok, он сказал: «Только если вы хотите, чтобы ваша личная информация оказалась в распоряжении Коммунистической партии Китая».

В TikTok, комментируя заявление госсекретаря США, в свою очередь отвергли обвинения в сотрудничестве со спецслужбами. Пресс-служба TikTok опубликовала следующее заявление по этому поводу:

«Должность генерального директора TikTok занимает американский топ-менеджер, управляющий сотнями сотрудников и ключевыми лидерами в области безопасности, защиты, продуктов и государственной политики здесь, в США. Для нас нет ничего важнее, чем безопасность и защита данных наших клиентов. Мы никогда не выдавали пользовательские данные правительству Китая, и мы никогда не будем этого делать, даже если об этом попросят»

Какие еще китайские соцсети, кроме TikTok, находятся в списке подозреваемых, не уточняется. Но, вероятнее всего, вердикт не заставит себя долго ждать и вскоре мы все узнаем.

Источник: The Verge