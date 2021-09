Microsoft начала первую рекламную кампанию Windows 11, и опубликовала 60-секундную ТВ рекламу под песню «All Starts Now» авторства Odessa и Тима Майерса.

Слоган видео — Brings you closer to what you love («Ближе к тому, что любишь»). В нем можно увидеть новый Microsoft Store, Мастер Чифа из Halo, Microsoft Teams и многое другое. Реклама Windows 11 снята в том же стиле, что и недавняя реклама Xbox Series X, которую срежиссировал Тайка Вайтити.

Реклама Windows 11



По сюжету, героиня переключается между разными приложениями и функциями. Она заходит в Xbox Game Pass, где встречает Мастера Чифа, после чего через страницу виджетов ищет информацию о колибри, открывает Microsoft Teams и рассматривает новые обои в Windows 11.

Одновременно Microsoft выпустила еще одно техническое видео о Windows 11 — в 13-минутном ролике вице-президент Microsoft Enterprise Management Стив Диспенса рассказал об улучшениях производительности и оптимизации ОС.

Как объяснил топ-менеджер, к разработке Windows 11 команда подошла «систематично». Это первая Windows, созданная для нулевого доверия и гибридного рабочего мира. В Windows 11 разработчики попытались избавиться от отвлекающих элементов интерфейса, чтобы пользователи могли сосредоточиться на рабочих задачах. В ролике отдельно выделяют функцию Snap Assist для упорядочивания всех открытых окон.

Также упоминается механизм эффективного распределения системных ресурсов — высший приоритет получают активные приложения, с которыми пользователь работает в конкретный момент. Технология распространяется и на браузер Edge — неактивные вкладки переводятся в спящий режим и выгружаются из памяти, а система перенаправляет ресурсы на активные вкладки.

Все эти оптимизации позволяют сэкономить в среднем 32% оперативной памяти и 37% процессорного времени по сравнению с Windows 10.

Большое внимание в Windows 11 уделили гибернации и пробуждению ОС. На ПК с CPU Intel Core 8-го поколения и AMD Zen 2 (и более новыми) система должна пробуждаться практически мгновенно.

Среди других улучшений — сокращение времени аутентификации с технологией Windows Hello на 30%, совместимость с гибридными архитектурами, сочетающими производительные и энергоэффективные ядра (первыми такими процессорами станут Intel Core 12-го поколения), служба App Assist для решения возможных проблем совместимости ПО при переходе с Windows 10 на Windows 11 и переработанный Центр обновления Windows со сниженным до 40% потреблением ресурсов.

Вместо двух крупных обновлений весной и осенью Microsoft теперь планирует выпускать только одно во второй половине года.



Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года, а пользователи Windows 10 смогут обновить систему бесплатно.