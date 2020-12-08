Тайка Вайтити снял весьма необычную рекламу Xbox Series X, и раскрыл истинный облик Мастера Чифа из Halo (он — кот-диджей)
Одна рождественская реклама хорошо, но лучше две.
Вслед за рождественским роликом с собаками, резвящимися в Halo, Minecraft и Flight Simulator (если вдруг пропустили, то вот же он), Microsoft опубликовала еще один — его снял режиссер Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо»).
Согласно сюжету Lucid Odyssey (именно так называется работа режиссера), задавшись целью выяснить, как Xbox Series X влияет на сны игроков, исследователи погружают блогера MoonLiteWolf в гипнагогию (промежуточное состояние между явью и сном). Этот сюжетный поворот — явная отсылка к рекламному слогану «Power your dreams».
И в этом состоянии испытуемой открывается истинный облик Мастера Чифа из Halo — оказывается, под суровой броней все это время скрывался весьма незаурядный кот-диджей.