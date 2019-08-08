Microsoft Windows Defender получил награду как лучший антивирус (один из четырёх)





Независимая организация AV-TEST присвоила наиболее высокий рейтинг и награду Top Product программному решению Microsoft Windows Defender.

Отмечается, что на протяжении мая и июня организация AV-TEST проводила тестирование 20 продуктов для обеспечения безопасности, ориентированных на применение домашними пользователями. При этом все приложения работали с настройками по умолчанию. В процессе тестирования эксперты выявляли, какие продукты обеспечивают наилучший уровень защиты.

Лишь четыре программных решения для обеспечения безопасности на домашних системах удостоились высшей оценки по всем категориям, и одним из них стал Windows Defender. Помимо него отличные результаты также продемонстрировали F-Secure SAFE 17, Kaspersky Internet Security 19.0, и Norton Security 22.17. Однако разница между ними заключается в том, что Microsoft предлагает Windows Defender вместе с операционной системой Windows 10, а прочие упомянутые продукты требуют платной подписки для обеспечения полноценной функциональности.

Некоторые приложения не смогли набрать наивысший балл, как упомянутые выше продукты, но, тем не менее, они удостоились награды Top Product. Среди них упоминаются Avast Free AntiVirus 19.5, AVG Internet Security 19.5, Bitdefender Internet Security 23.0, Trend Micro Internet Security 15.0, и VIPRE AdvancedSecurity 11.0. Хуже всего показала себя программа Webroot SecureAnywhere 9.0.

Источник: pcmag