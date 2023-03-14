Boosteroid + Microsoft. Облачный гейминг с командой в Украине заключил 10-летнее соглашение с разработчиком Xbox

Microsoft предоставит сервису игры для ПК Xbox, а также игры Activision Blizzard, включая «Call of Duty» после завершения операции по приобретению видеоигрового холдинга.

Команда Boosteroid, которая занимается разработкой программного обеспечения, базируется в Украине. Недавно количество пользователей на сервисе превысило 4 миллиона – теперь это фактически самый крупный независимый поставщик облачных игр в мире.

Учитывая предыдущие контракты Microsoft, отныне более 150 млн дополнительных игроков смогут получить доступ к таким популярным франшизам как «Call of Duty», а игры, созданные Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard, можно будет воспроизводить на нескольких облачных игровых сервисах.

«Мы верим, что игры объединяют людей. Вот почему Xbox стремится предоставить больше способов для игр на разных устройствах», – сказал Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming.

Генеральный директор Boosteroid Иван Швайченко говорит, что команда сервиса полностью разделяет видение Microsoft:

«Мы давно поставили себе цель – предоставить геймерам возможность наслаждаться любимыми играми на любом устройстве. Сегодняшнее объявление является еще одним шагом в этом направлении. Кроме того, мы ценим постоянную поддержку Украины со стороны Microsoft, и будем работать вместе над поддержкой нашего местного сообщества разработчиков игр для дальнейшего инвестирования в экономическое восстановление страны».

Boosteroid работает с 2017 года, а команды разработчиков в основном базируются в Киеве и Харькове. Несмотря на то, что два харьковских офиса были повреждены ракетными атаками россиян, компания продолжала развиваться и во время полномасштабного вторжения — в начале 2023 года Boosteroid объявила о новых шагах по предоставлению дополнительных облачных игровых сервисов на Mac, Chromebook, приставках Android и телевизорах LG. Сервис предлагает облачную трансляцию игр как через веб-браузер, так и через специальные программы, в том числе для Windows, Linux, Android, Android TV и MacOS.

«Партнерство Microsoft с Boosteroid – это приятная новость и еще одно доказательство того, что компания продолжает поддерживать Украину. Украинская команда разработчиков Boosteroid создала потоковую платформу мирового уровня в сложных условиях и демонстрирует изобретательность и креативность наших граждан и местных разработчиков игр», — сказал Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации.

Помимо самой Украины Boosteroid обслуживает геймеров в США, Великобритании и странах Европейского Союза. Центры обработки данных сервиса находятся в шести штатах США, а также в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швеции, Словакии, Румынии, Украине и Сербии.

Ранее Microsoft заключила схожие соглашения с Nintendo та NVIDIA.

В марте 2022 года Boosteroid прекратил предоставлять услуги пользователям из россии.

Microsoft недавно добавила поддержку украинского языка в интерфейс игровой консоли Xbox, приложений для ПК и мобильных устройств. Весной 2023 года компания запустит PC Game Pass в Украине.

Источник: Microsoft