Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду

Microsoft уклала десятирічну угоду з NVIDIA – вона зробить ігри Xbox, що доступні на ПК, доступними й у GeForce Now. Компанія позиціює цю угоду як захід зі збільшення доступності Call of Duty для більшої кількості гравців, у разі завершення угоди з придбання Activision Blizzard. Однак сам собою договір працюватиме незалежно від того, чи буде завершено угоду.

Оголошення про домовленість з NVIDIA зробив президент Microsoft Бред Сміт під час слухання перед Європейською комісією у Брюсселі, на якому Microsoft захищала придбання нею Activision Blizzard Зокрема він заявив:

«Microsoft буде переносити свої ігри для Xbox, в які можна грати на ПК, до потокової служби NVIDIA GeForce Now, і, крім того, якщо це придбання буде схвалено, ми також перенесемо усі ігри Activision Blizzard, включаючи Call of Duty». «Разом з Nintendo та NVIDIA ми представляємо Call of Duty ще 150 мільйонам людей», — також сказав Бред Сміт, а пізніше прямо висловився про мету укладання такого договору: «Побоювання номер один, яке люди висловлювали з приводу цього придбання, стане менш доступним для людей. Ми показали, що тепер вірне протилежне».

Сміт зазначив, що Sony має 286 ексклюзивних ігор для PlayStation, а у Microsoft – лише 58 ексклюзивів для Xbox. Він підкреслив важливість відносин із Sony та відсутність побоювань чи розбіжностей щодо цих ігор. За словами президента компанії, Microsoft планує з цього моменту зосередитись на кросплатформових іграх.

Угода охоплює й сторонні ігри у тому випадку, якщо їхні видавці схвалять перенесення. Також у GeForce Now будуть доступні ігри Xbox Game Studios, придбані в Steam та магазині Epic. У пресрелізі компанії повідомляють, що розпочинають роботу над проєкт негайно – це означає, що незабаром стануть помітні практичні наслідки його застосування у вигляді розширення списку доступних ігор GeForce Now.

Раніше Microsoft оголосила про десятирічну угоду з Nintendo з розміщення ігор Xbox на платформі Nintendo, акцентуючи на тому, що Call of Duty підпадатиме під дію угоди. Також компанія неухильно націлена на завершення покупки Activision Blizzard, яка зараз планується на 18 липня 2023 року.

Джерела: GamesRadar, Windows Central