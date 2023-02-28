Microsoft интегрирует Apple iPhone с Windows 11

Microsoft делает первые шаги к синхронизации iPhone с Windows 11. Сегодня компания объявила, что предварительная версия Phone Link будет поддерживать iPhone, начиная с этой недели. Эта функция (которая претерпела несколько изменений имени) работала с телефонами Android еще с 2015 года.

Первоначальная версия будет синхронизировать только звонки, сообщения и контакты между iPhone и ПК с Windows 11 – они будут отображаться как обычные уведомления. Пока есть некоторые ограничения: вы не сможете отвечать на групповые сообщения, отправка мультимедиа в сообщениях также не поддерживается. Тем не менее это большой шаг в направлении развития функции, которая до сих пор исключала миллионы людей, пользующихся iPhone.

На этой неделе Phone Link для iPhone будет доступен только небольшому проценту участников программы предварительной оценки Windows – не все инсайдеры увидят эту опцию. После сбора отзывов первой партии тестировщиков Microsoft распространит предварительную версию программы среди других инсайдеров. Доступ будет осуществляться через облако, поэтому нельзя назвать конкретной версии приложения Phone Link, в которую внесены изменения.

Мастер настройки проведет через шаги по сопряжению телефона и ПК с помощью Bluetooth (что включает сканирование QR-кода). Потребуется подтвердить код и предоставить разрешения как на стороне Windows, так и на стороне iOS.

Ранее Intel выпустила программу Unison, которая поддерживает вызовы, сообщения, уведомления и передачу файлов между телефонами (включая iPhone) и ПК на платформе Intel. Несколько сторонних приложений уже много лет предлагают аналогичные функции.

А когда-то у Microsoft были собственные мобильные ОС: Windows Mobile и Windows Phone.

Источник: Engadget