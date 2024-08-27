Microsoft испугалась реакции на прекращение поддержки «Панели управления» Windows и удалила упоминание об этом

Microsoft удалила слова о прекращении работы «Панели управления» Windows после огласки. неизвестно точно, означает ли это отказ от планов по ее удалению.

На странице технической поддержки Microsoft под названием «Инструменты конфигурации системы в Windows» недавно было сказано, что «Панель управления» находится в процессе прекращения поддержки и ее заменит программа «Настройки». Однако после огласки и негативной реакции пользователей Microsoft удалила это утверждение.

В оригинальном сообщении говорилось: «Панель управления находится в процессе прекращения поддержки в пользу приложения «Настройки», которое предлагает более современный и упрощенный опыт». Этот текст существовал до вечера 23 августа 2024 года. Но ночью 24 августа это предложение было заменено: «Многие настройки в Control Panel находятся в процессе миграции в программу «Настройки», которая предлагает более современный и упрощенный опыт».

Программа «настройки» впервые была представлена в 2012 году вместе с Windows 8. С тех пор ведутся разговоры о полной замене «Панели управления» этой программой. Однако прошло 12 лет с момента выхода возможной замены, а «Панель управления» все еще доступна.

Microsoft постоянно добавляет новые функции в приложение «Настройки», чтобы отвлечь внимание от «Панели управления». Например, сборка Windows 11 Insider Preview Build 27686 теперь позволяет изменять параметры питания ноутбука в зависимости от того, подключен ли он к сети или питается от батареи. Ранее это можно было сделать только в меню «Параметры питания» на «Панели управления». Несмотря на это, некоторые функции все еще остаются эксклюзивом «Панели управления» или более удобно реализованы именно там.

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Источник: Tom’s Hardware

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