Microsoft задержала старт производства консолей Xbox Series X/S, чтобы дождаться окончания разработки всех функций архитектуры RDNA 2





Корпорация Microsoft приступила к производству игровых консолей Xbox Series X и S немного позже, чем она сама хотела бы. Причиной задержки стало стремление получить все функции RDNA 2. Об этом рассказал в интервью Фил Спенсенр.

Microsoft начала производство своих новых игровых консолей в конце лета, а Sony приступила к производству немного раньше, не дожидаясь, пока AMD завершит разработку своей новой архитектуры GPU. По заявлению компании, «Xbox Series X/S – это единственные консоли нового поколения с полной аппаратной поддержкой всех возможностей RDNA 2».

Это включает в себя трассировку лучей с аппаратным ускорением, Mesh Shaders, Variable Rate Shading и Sampler Feedback Streaming. Однако AMD утверждает, что и Xbox, и PS5 основаны на архитектуре RDNA 2. В связи с этим возникает вопрос, какие функции вызвали задержку?

Sony подтвердила, что в PlayStation 5 не будет поддержки Variable Rate Shading. Эта функция позволяет графическому процессору эффективно визуализировать различные части сцены с разным разрешением, поэтому GPU может больше работать с важными областями и меньше — с менее важными областями.

Функция Sampler Feedback Streaming, судя по всему, также отсутствует в PlayStation 5. Но она всего лишь представляет собой способ оптимизировать пропускную способность, поскольку текстуры загружаются с SSD. Это необходимо Microsoft, поскольку у Xbox более медленный SSD, чем у PlayStation. PS5, похоже, имеет поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей и Mesh Shaders.

Фил Спенсенр также рассказал, что пока что Microsoft производит больше устройств Xbox Series X, чем Series S. И такая ситуация будет сохраняться на протяжении праздничного сезона. Но к весне ассортимент продукции изменится, и компания уже будет выпускать больше устройств Xbox Series S.

«В долгосрочной перспективе в большинстве случаев побеждает цена», — говорит Фил Спенсер.

Источник: gsmarena