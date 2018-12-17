Microsoft запатентовала носимое устройство, призванное помочь пациентам с болезнью Паркинсона

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Корпорация Microsoft подала патентную заявку, в которой описывается носимое устройство медицинского назначения. Заявка была подана ещё в 2017 году, но лишь сейчас сведения о ней были официально опубликованы Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В заявке описывается просто «Носимое устройство». Оно включает ряд сенсоров и актуаторов, которые призваны помочь людям, страдающим болезнью Паркинсона. Отметим, проявлением этого заболевания является непроизвольное дрожание конечностей. Во многих случаях это затрудняет выполнение даже элементарных действий, таких как использование столовых приборов или одевание.

Запатентованное носимое устройство Microsoft содержит массив актуаторов, которые закреплены таким образом, чтобы можно было подстраивать их расположение. Актуаторы работают совместно со специализированными сенсорами с целью снизить или полностью стабилизировать непроизвольные движения примыкающего сустава или даже целой конечности.

В тексте документа также сказано об использовании батареи, которая сможет обеспечить полный день работы без необходимости подзарядки. Кроме того, упоминаются протоколы беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также приложения для смартфонов. Таким образом, устройство будет иметь функции по отслеживанию активности и созданию отчётов. Скорее всего, речь идёт об общем состоянии здоровья.

При правильном использовании такое носимое устройство может стать основным потенциальным инструментом улучшения качества жизни людей, страдающих болезнью Паркинсона и рядом других заболевани со сходными проявлениями.

Источник: gsmarena