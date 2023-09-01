Новости Устройства 01.09.2023 в 16:52

Microsoft запатентовала рюкзак: с автономным искусственным интеллектом и кучей сенсоров

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Юрій Орос

Автор новин

Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) удовлетворило заявку Microsoft относительно умного рюкзака с большим количеством сенсоров и с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

Microsoft запатентовала рюкзак: с автономным искусственным интеллектом и кучей сенсоровДатчики в большинстве находятся на лямках, передает Tom’s Hardware. Среди них есть камеры, микрофоны, сенсор GPS и компас. Также известно, что патент относится к категории «носимых устройств с искусственным интеллектом».

По мнению Microsoft, рюкзаку не лишними будут светодиоды и динамики, а также тактильная система управления. Для носимого устройства полезной является возможность обработки данных в реальном времени, поэтому здесь есть модули для обеспечения распознавания изображений, текста, речи, лица и тому подобное. Не обойдется без встроенной памяти, беспроводного подключения и встроенного аккумулятора.

Предполагается, что все вышеупомянутые датчики и средства обработки находятся в рюкзаке, поэтому пользователи получат выгоду от улучшенной идентификации объектов и ИИ-анализа, взаимодействия с устройствами поблизости и смогут получить контекстную информацию. Блок-схема показывает, как рюкзак и его канал данных сотрудничают с компьютерами и облачными серверами.

Microsoft запатентовала рюкзак: с автономным искусственным интеллектом и кучей сенсоров

Другая иллюстрация демонстрирует лыжника с рюкзаком, которому голосовой помощник помогает прокладывать маршрут на горнолыжном курорте. Также, в теории можно проверять цены в супермаркете и планировать вечерние активности.

Microsoft запатентовала рюкзак: с автономным искусственным интеллектом и кучей сенсоровСтоит отметить, что наличие патента вовсе не означает близость выхода устройства, в нем описанного. Крупные технологические компании ежегодно регистрируют тысячи патентов, а к рынку в лучшем случае выходят лишь несколько из них. Этот патент Microsoft по большей части рассуждает о полезности цифровых помощников вне дома, и данный рюкзак демонстрирует направление мысли.

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