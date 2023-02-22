Mighty Doom – «очаровательно жестокий» шутер для Android и iOS выйдет 21 марта

Компания Bethesda анонсировала новую мобильную игру Mighty Doom. Это «очаровательно жестокий» экшен с видом сверху, предназначенный для запуска на устройствах с Android и iOS. Его разработкой занимается студия Bethesda Alpha Dog.

Судя по трейлеру, действие игры происходит в «анимированной вселенной Doom». Это измерение, «вдохновлённое коллекционными игрушками DOOM Eternal». Энергетический разряд оживляет игрушечную фигурку Mini Slayer как раз в тот момент, когда демоны похищают игрушечного Mini Daisy. Mini Slayer сразу отправляется на поиски кролика, воспользовавшись ближайшим порталом. Герой должен найти питомца, попутно уничтожая всех демонов, которые встанут у него на пути.

Во время путешествия Mini Slayer должен будет выкашивать полчища демонов, уворачиваться от их атак, сражаться с боссами. Во время своей благородной миссии Mini Slayer использует для уничтожения демонов и прочей нечисти разнообразный арсенал вооружения, хорошо знакомый поклонникам Doom. Игровой процесс также включает повышение уровня, улучшение оружия и снаряжения.

Игра Mighty Doom выйдет 21 марта 2023. Она будет распространяться бесплатно. Скорее всего, в ней будут внутриигровые покупки. Заинтересованные пользователи уже сейчас могут оформить предварительную регистрацию, за что будут вознаграждены дополнительным снаряжением и эксклюзивными скинами для оружия.