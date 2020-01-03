Микроархитектура NVIDIA Ampere обеспечит прирост производительности на 50% при вдвое меньшем энергопотреблении по сравнению с Turing





Компания Yuanta Securities Investment Consulting Co поделилась очень интересными сведениями о видеокартах NVIDIA GeForce следующего поколения, звестных под кодовым названием Ampere. Как утверждают в компании, Ampere обеспечит на 50% более высокую производительность по сравнению с нынешним поколением Turing при половине потребляемой энергии.

Как мы знаем, графические процессоры с микроархитектурой Ampere будут изготавливаться по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Производственными партнёрами выступят компании TSMC и Samsung. На текущий момент NVIDIA отстаёт от своего основного конкурента AMD в сфере освоения передовых технологических процессов. Нынешние GPU Turing изготавливаются компанией TSMC по нормам 12-нм техпроцесса на базе технологии FinFET, в то время как AMD использует видеочипы Navi, изготовленные по 7-нанометровому технологическому процессу. Но во второй половине этого года NVIDIA наверстает технологическое отставание, и это, судя по всему, позволит существенно повысить показатели производительности и энергоэффективности.

Ampere вписывается в двухлетний период NVIDIA по запуску новой микроархитектуры GPU. Если сведения Yuanta Securities Investment Consulting Co верны, то NVIDIA представит Ampere на ежегодной конференции SIGGRAPH, которая состоится в августе. Микроархитектура Turing также была представлена на конференции SIGGRAPH, поэтому имеет смысл устроить анонс преемника на том же мероприятии.

Yuanta Securities Investment Consulting Co ожидает роста продаж игровых видеокарт и ноутбуков после выхода Ampere. Среди партнёров NVIDIA наибольший эффект от этого ощутит компания MSI, около 60% выручки которой генерирует игровое направление. Также будут рады выходу GPU нового поколения компании ASUS и Gigabyte, которые получают около 30% своего дохода от продажи игровых продуктов.

Источник: tomshardware