Милли Бобби Браун сыграет в ретро-футуристическом фильме братьев Руссо The Electric State на основе работ Саймона Столенхага

Звезда сериала Stranger Things Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом фантастическом фильме The Electric State братьев Руссо. Об этом заявили представители стриминговой платформы Netflix, которая выступает заказчиком проекта.

Millie Bobby Brown will star in The Electric State, a sci-fi movie directed by The @Russo_Brothers.

Set in a retro-futuristic past, it follows an orphaned teen (Brown) as she traverses the American West with a robot and an eccentric drifter in search of her younger brother. pic.twitter.com/A9mqvGowax

