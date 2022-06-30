Милли Бобби Браун сыграет в ретро-футуристическом фильме братьев Руссо The Electric State на основе работ Саймона Столенхага

Звезда сериала Stranger Things Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом фантастическом фильме The Electric State братьев Руссо. Об этом заявили представители стриминговой платформы Netflix, которая выступает заказчиком проекта.

Millie Bobby Brown will star in The Electric State, a sci-fi movie directed by The @Russo_Brothers. Set in a retro-futuristic past, it follows an orphaned teen (Brown) as she traverses the American West with a robot and an eccentric drifter in search of her younger brother. pic.twitter.com/A9mqvGowax — Netflix (@netflix) June 28, 2022

Проект основан на одноименном графическом романе в стиле ретрофутуризма талантливого шведского иллюстратора Симона Столенхага. Отметим, что автор уже сотрудничал с компанией Amazon, снявшей фантастический сериал Tales from the Loop / «Рассказы из Петли».

Милли Бобби Браун сыграет сироту, которая путешествует в компании робота по заброшенным просторам страны, усеянной разрушенным гигантскими роботами.





Отметим, что по данным ряда голливудских СМИ к актерскому составу собирался присоединиться Крис Прэтт («Стражи Галактики», «Мир юрского периода»), однако его участие в фильме официально пока не подтвердили.

Съемки фильма The Electric State должны стартовать уже осенью, сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили («Стражи Галактики»), а режиссерами выступят те самые братья Руссо.

Источник: The Verge