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Милли Бобби Браун сыграет в ретро-футуристическом фильме братьев Руссо The Electric State на основе работ Саймона Столенхага

Милли Бобби Браун сыграет в ретро-футуристическом фильме братьев Руссо The Electric State на основе работ Саймона Столенхага

Звезда сериала Stranger Things Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом фантастическом фильме The Electric State братьев Руссо. Об этом заявили представители стриминговой платформы Netflix, которая выступает заказчиком проекта.

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Проект основан на одноименном графическом романе в стиле ретрофутуризма талантливого шведского иллюстратора Симона Столенхага. Отметим, что автор уже сотрудничал с компанией Amazon, снявшей фантастический сериал Tales from the Loop / «Рассказы из Петли».

Милли Бобби Браун сыграет сироту, которая путешествует в компании робота по заброшенным просторам страны, усеянной разрушенным гигантскими роботами.


Отметим, что по данным ряда голливудских СМИ к актерскому составу собирался присоединиться Крис Прэтт («Стражи Галактики», «Мир юрского периода»), однако его участие в фильме официально пока не подтвердили.

Съемки фильма The Electric State должны стартовать уже осенью, сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили («Стражи Галактики»), а режиссерами выступят те самые братья Руссо.

Источник: The Verge


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