M3GAN 2.0 будет не хоррором, а фантастикой — режиссер вдохновлялся «Терминатором 2» и фильмами 90-х

Сиквел M3GAN 2.0 вполне сознательно меняет жанр и отдаляется от первого фильма. Теперь это скорее научно-фантастический боевик, чем хоррор.

Вместо темных коридоров — масштабный экшен, дуэли роботов и аллюзии на «Чужих» и «Робота-полицейского». Режиссер Джерард Джонстон вдохновлялся «Терминатором 2» и фильмами 80-90-х, а новый сюжет выводит M3GAN на арену глобальной битвы с искусственным интеллектом.

«Я очень горжусь первым фильмом, и я почти не хотел делать ничего, что могло бы негативно повлиять на этот фильм И отличный способ сделать это — просто не делать то же самое больше и даже не оставаться в том же жанре», — говорит Джонстон.

В центре сюжета — события, происходящие спустя годы после уничтожения M3GAN. Робототехник Джемма (Эллисон Уильямс) восстанавливает куклу, чтобы защитить себя и свою племянницу Кэди от новой угрозы. На этот раз угроза — это другая кукла, AM3L1A, которую используют как военное оружие. В произведении Джерарда Джонстона с появлением AM3L1A сюжет становится значительно динамичнее: несколько технологических корпораций соревнуются за контроль над смертоносным искусственным интеллектом, а M3GAN наконец-то получает равного противника.

По его словам, примером удачной смены жанра стал фильм «Терминатор 2: Судный день». Именно эта лента, по его мнению, лучше всего демонстрирует переход от одного жанра к другому. В то же время фильм пронизан духом 80-х и 90-х годов, что придает ему особое настроение и аутентичность.

Премьера «M3GAN 2.0» в кино состоится 27 июня.

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Источник: Games Radar