Минцифры: За август к 4G подключили 2377 населенных пунктов Украины — это рекорд текущего года

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в августе к 4G-сети было подключено 2377 населенных пунктов страны. Это самое большое количество населенных пунктов, подключенных за месяц с начала текущего года (к примеру, в июле было подключено 1999 населенных пунктов).

Благодаря развитию мобильных сетей четвертого поколения 512966 украинцев впервые получили доступ к 4G. Общее количество населенных пунктов Украины, подключенных к 4G, выросло до отметки 18794, при этом в 1209 населенных пунктах 4G появился впервые.

Большая часть новых населенных пунктов подключена к 4G в диапазоне 900 МГц. Именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы более чем вдвое ускорили покрытие высокоскоростным мобильным интернетом территории Украины.

Операторы движутся по плану, и, начав с западных областей, в августе продолжили подключения в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях. В этом месяце скоростного интернета в своем смартфоне дождутся жители Винницкой, Одесской, Киевской областей. До конца года на очереди Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Напомним, что вчера КОГА и мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell договорились ускорить развитие качественной мобильной связи и интернета в Киевской области.

Источник: Минцифры