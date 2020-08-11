Минцифры: За июль мобильные операторы подключили к 4G-сетям 900 МГц почти 2000 населенных пунктов с населением 435 тыс.

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Министерство цифровой трансформации сообщило, что в июле текущего года скорость покрытия населенных пунктов Украины скоростным мобильным интернетом увеличилась вдвое. Это произошло благодаря запуску 4G-сетей в диапазоне 900 МГц, который имеет большее покрытие.

Так, за прошлый месяц к 4G подключили 1999 населенных пунктов Украины по сравнению с 982 в июне. При этом именно в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 населенный пункт. В результате в июле 434,632 украинцев получили доступ к 4G впервые.

Всего по состоянию на начало августа к 4G подключены 17585 населенных пунктов по всей Украине. В 888 населенных пунктах 4G появился впервые.

Напомним, что развертывание 4G-сетей в диапазоне 900 МГц — совместный проект государства и мобильных операторов. Начавшийся по инициативе президента Украины в июле прошлого года, он продолжился рядом правительственных решений и действий, благодаря которым стало возможным распределение частот и выдача соответствующих лицензий. Операторы успешно провели первую очередь рефарминга частот, договорились о совместном использовании оборудования и начали оказывать услуги.

В июле операторы начали построение 4G-сетей в диапазоне 900 МГц с западных областей Украины. Воспользоваться этими услугами уже можно в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области — Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую.

До конца года подключение будет идти по такому маршруту: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Источник: Минцифры