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Минэкологии Украины начало внедрение электронных билетов для посетителей Зоны отчуждения ЧАЭС
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Минэкологии Украины начало внедрение электронных билетов для посетителей Зоны отчуждения ЧАЭС

Минэкологии Украины начало внедрение электронных билетов для посетителей Зоны отчуждения ЧАЭС

Министерство экологии и природных ресурсов Украины начало внедрение электронных билетов для посетителей Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Новая система уже работает в тестовом режиме, она призвана усовершенствовать двустороннюю связь с посетителями и обеспечить прозрачность процессов прохождения заявки для посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

«Из-за растущего спроса от граждан создание удобной инфраструктуры и качественных сервисов для посетителей стало весьма важной задачей для Агентства. Внедрение электронного билета обеспечит оперативность, комфорт и прозрачность процедур посещения зоны отчуждения, но главным критерием остается обеспечение радиационной безопасности во время нахождения на этой территории», — подчеркнул Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.

По словам директора Государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» Андрея Наумова, благодаря процессам автоматизации новой системы упрощается процедура подачи заявлений для посещения зоны отчуждения и сокращаются сроки для их обработки. Кроме того, процессы обработки и создания программ посещения предусматривают двустороннюю связь с заявителями, что обеспечивает прозрачность процессов. Также внедрение электронных билетов позволит сэкономить более 400 000 листов бумаги ежегодно.

В настоящее время система будет работать параллельно с нынешним методом подачи заявлений, как пилотная. Результаты будут проанализированы и на основе выводов система будет доработана. После подачи заявки через систему «Электронный билет» и до момента выставления счета будут приниматься только технические правки.

В свою очередь, изменения, касающиеся количественного или качественного состава группы посетителей (увеличение или уменьшение, замена украинцев иностранцами или наоборот), будут приняты только в виде новой заявки, с соблюдением требований. Заявки, поданные старым методом на почтовый ящик visit@dazv.gov.ua и не продублированные через новую систему, к рассмотрению приниматься уже не будут. Доступ к системе «Электронный билет» возможен после регистрации по следующей ссылке.

Физическая проверка паспортов и транспортных средств будет сохранена в полном объеме. Система «Электронный билет» предусматривает введение в действие нововведения на всех контрольно-пропускных пунктах (КПП) зоны отчуждения. В ближайшее время на КПП «Дитятки» будет развернут информационный центр ГП «ЦОТИЗ», работа которого нацелена на повышение качества обслуживания, уровня информационной и технической поддержки посетителей зоны отчуждения.

Источник: Министерство экологии и природных ресурсов Украины

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