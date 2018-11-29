Минэкономразвития: Присоединение Украины к энергосистеме Европы (ENTSO-E) позволит получить «электроэнергетический безвиз»

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Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время Десятого заседания украинско-немецкой группы высокого уровня в Берлине заявил, что присоединение Украины к энергосистеме Европы позволит получить «электроэнергетический безвиз».

В качестве ключевых направлений сотрудничества Украины и Германии чиновник назвал поддержку энергетической отрасли, инфраструктурных проектов, макрофинансовую помощь, а также продолжение сотрудничества с такими финансовыми институтами, как KfW (немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau).

«Германия и в дальнейшем будет оказывать помощь во внедрении энергоэффективности в Украине: в рамках Фонда энергоэффективности и в сфере возобновляемых источников энергии. Кроме финансовой поддержки — это техническая помощь, немецкие технологии, технические решения, направленные на достижение оптимального баланса между стоимостью термореновации и максимальным эффектом по экономии энергоресурса» — отметил Вице-премьер-министр.

Геннадий Зубко также рассказал, что во время встречи стороны договорились о совместной разработке маршрутной карты по процессу интеграции энергосистемы Украины в энергосистему Европы (ENTSO-E). По его мнению, присоединение к европейской энергосистеме позволит создать в Украине полноценный либерализованный рынок электроэнергии, так называемый «электроэнергетический безвиз».

Относительно направления приближения украинской системы качества к европейской, чиновник сообщил, что сейчас Минэкономразвития начинает программу «Tвиннинг» Федерального Министерства экономики и энергетики Германии в сфере стандартизации. Это еще один шаг к принятию важного решения о взаимном признании систем оценки соответствия продукции.

Источник: Минэкономразвития