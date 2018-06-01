Минфин хочет разрешить использовать смартфоны и ноутбуки для регистрации кассовых расчетов

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Министерство финансов наработало решения, упрощающие использование кассовых аппаратов, а также инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей. Соответствующие проекты нормативных актов были приняты на заседании правительственного комитета 31 мая и будут вынесены на утверждение Правительства на следующей неделе.

В случае успешного утверждения, отныне для регистрации расчетов можно будет использовать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации. Пилотный проект позволит проверить на практике инновационные разработки в сфере регистрации расчетных операций (РРО) и проверить использование новейших моделей РРО.

Отмечается, что проект позволит расширить перечень имеющихся моделей и функций, сможет демонополизировать рынок РРО, упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение, стимулировать предпринимателей к применению РРО.

Кроме того, наработан проект постановления «О внесении изменений в порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций». Он внедряет механизм обмена информацией в электронном виде при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания.

Источник: «Экономическая правда»