Минг-Чи Куо: Apple iPhone получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем в 2021 году





Компания Apple планирует существенно обновить систему биометрической идентификации Touch ID, но лишь в моделях iPhone 2021 года. Об этом заявляет известный аналитик Минг-Чи Куо.

По данным аналитика, обновлённая система Touch ID будет использовать сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей смартфонов. Эта система дополнит систему распознавания лица Face ID для обеспечения единого унифицированного опыта использования смартфона.

Сканер отпечатков пальцев под дисплеем впервые появился в смартфоне Vivo X20 Plus в прошлом году. С тех пор такая система начала использоваться и другими производителями мобильных устройств. Но Apple пока не торопится внедрять её, хотя и ведёт соответствующие разработки ещё с 2017 года, о чём свидетельствует патентная заявка. Предполагается, что компания отказывается от внедрения данной технологии из-за ряда существующих ограничений современных датчиков отпечатков пальцев под дисплеем, таких как высокое энергопотребление, небольшой размер чувствительной области, большая толщина сенсорных модулей и трудности в производстве. Минг-Чи Куо утверждает, что многие из этих проблем будут преодолены к 2021 году, тогда, вероятно, Apple и будет использовать решение для ультразвукового распознавания отпечатков пальцев, подобное Qualcomm.

Также аналитик отмечает, что данная технология больше подошла бы умным часам Apple Watch, хотя он и не говорит, что компания будет использовать её в носимых устройствах. На текущий момент Apple Watch вообще не используют каких-либо средств биометрической идентификации пользователей, а ограничиваются лишь PIN-кодом.

Объединение систем безопасности Touch ID и Face ID – довольно таки интригующая идея. Потенциально, это позволит использовать двухфакторную биометрическую аутентификацию, что обеспечит ещё более высокий уровень защиты данных на смартфоне.

Источник: The Verge